Padni komu padni, len to nesmie byť "náš človek"

Málokto mal toľko toxických kontaktov ako Glváč . Nebol to len Kočner či Zsuzsová, ale aj napr. Bašternák. Napr. s Kočnerom pravidelne rozoberal politické aj obchodné témy. Glváčovi sa Kočner dokonca snažil sprostredkovať obchod s pozemkom, ktorého majiteľ bol spolumajiteľa J&T I. Rattaj.

Šéf prokuratúry Trnka sa na nahrávke rozpráva s J. Počiatkom o kauze Lemikon a minister lobuje, aby ho v tejto kauze podporil. „Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, ale čo povieš,“ povedal Počiatek . Hovorili aj o kauze predaja emisií, z ktorej mal podľa Počiatka profitovať bývalý predseda SNS J. Slota . „Ešte aj Fica oholil, do pi..i, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný kráľ,“ obdivoval Počiatek Slotu.

M. Kočner si písal s viacerými politikmi, prokurátormi či sudcami. Niektorí sa už vzdali funkcie, alebo majú pozastavený jej výkon – ako napríklad bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III D. Lindtner . Pozastavený výkon funkcie má aj sudkyňa M. Jankovská , ktorá býva v polmiliónovom byte, ktorý je napísaný na jej synov. Funkcie sa už vzdala sudkyňa M. Repáková , ktorá rozhodla v prospech M. Kočnera v kauze Technopol aj v spore so železnicami za desiatky miliónov euro. Sudcom už nie je ani V. Sklenka, ktorý si s Kočnerom vymenil viac ako 8-tisíc správ. „Kedy si vezmeš vianočné?“ pýtal sa Sklenku mafián Kočner.

Šéf Vojenského spravodajstva J. Balciar je zrejme najbohatším zamestnancom štátu. Vlastní 15 apartmánov na Táloch, luxusný apartmán v Chorvátsku plus ďalších šesť nehnuteľností. Majetok získal napr. od bývalého manažéra Penty, alebo od muža spájaného s černákovcami.

Fico sa pochválil tým, že vyhrali spor nad Enelom o Gabčíkovo. No nie nadlho, keďže vyplynulo, že advokát štátu R. Bžán mal za to zinkasovať neuveriteľných 77 miliónov euro. Neskôr sa advokát dohodol na znížení odmeny „len“ na 17 miliónov.

Druhý muž Smeru a minister vnútra R. Kaliňák kšeftoval s podnikateľom L. Bašternákom obvineným z daňových podvodov. Dokázal to poslanecký asistent a bankový úradník F. Rybanič, ktorý mu nahliadol do účtov.

Na Slovensku sa cez eurofondy minula miliarda euro na informatizáciu verejnej správy. Ďalšie stámilióny sa plánujú minúť aj dnes. Kritici zo združenia slovensko.digital tvrdia, že digitálni lídri z Estónska to zvládli za desatinu peňazí.

Košický právnik M. Chovanec vo svojej výpovedi tvrdil, že do podvodov s nadmernými odpočtami DPH, v ktorých štát prišiel najmenej o 75 miliónov eur, vraj boli zapojení aj minister vnútra R. Kaliňák a minister financií J. Počiatek . Chovanec je v prípade obvinený ako hlavný organizátor podvodov.

2015

Peniaze v alobale